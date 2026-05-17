El hijo de Abas, elegido en el comité central de la Autoridad Palestina

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El hijo mayor del presidente palestino Mahmud Abás consiguió un puesto en el máximo órgano de toma de decisiones de Fatah, según resultados preliminares del primer congreso del movimiento palestino en años.

Fatah ha sido históricamente la principal fuerza de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que agrupa a la mayoría de las facciones palestinas, pero excluye a los movimientos islamistas Hamás y Yihad Islámica.

En las últimas décadas, la popularidad e influencia de Fatah han disminuido en medio de divisiones internas y la creciente frustración pública por el estancamiento del proceso de paz israelo-palestino.

La sensación de decepción llevó a un aumento del apoyo a su rival Hamás, que ganó las elecciones de 2006 y expulsó casi por completo a Fatah de la Franja de Gaza.

Yaser Abás, de 64 años, un hombre de negocios que pasa la mayor parte de su tiempo en Canadá, obtuvo un puesto en el comité central después de ser nombrado hace unos cinco años como «representante especial» de su padre.

El congreso de tres días, celebrado simultáneamente en Ramala, Gaza, El Cairo y Beirut, atrajo a 2.507 votantes, lo que representa una participación del 94,64%, según los organizadores.

Cincuenta y nueve candidatos compitieron por 18 escaños en el comité central, mientras que 450 aspiraron a 80 escaños en el consejo revolucionario, el parlamento del partido.

El líder de Fatah encarcelado, Marwan Barguti, encabezó los resultados preliminares, conservando su puesto en el comité con el mayor número de votos, según cifras consultadas por la AFP.

Jibril Rajub fue reelegido como secretario general del comité, conservando el cargo que ocupa desde 2017.

El vicepresidente palestino Husein Al Sheij, el líder adjunto de Fatah Mahmud Al Alul y el exjefe de inteligencia palestino Tawfiq Tirawi también mantuvieron sus puestos en el organismo.

Entre los recién llegados figura Zakaria Zubeidi, de 50 años, excomandante de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, el brazo armado de Fatah en el campo de refugiados de Yenín, quien fue liberado de la prisión israelí el año pasado en virtud de un acuerdo de canje de prisioneros con Hamás.

Dos mujeres también obtuvieron escaños, incluida Laila Ghannam, gobernadora de Ramala.

El congreso, inaugurado el jueves, permitió la reelección de Abás como jefe del movimiento.

Abás, de 90 años, lleva al mando de Fatah, de la Autoridad Palestina y de la OLP desde hace más de dos décadas.

En su discurso de apertura, prometió impulsar reformas y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias.

Abás y la Autoridad Palestina están bajo creciente presión internacional para implementar reformas y celebrar elecciones, en medio de acusaciones generalizadas de corrupción y estancamiento político, lo que ha erosionado su legitimidad entre los palestinos.

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