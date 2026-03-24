El hijo de Dario Fo: «Muchos rabiaron como hienas al ver a un bufón ganar el Nobel»

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Gonzalo Sánchez

Roma, 24 mar (EFE).- Cuando en 1997 Dario Fo ganó el Premio Nobel de Literatura por sus afiladas sátiras al poder, muchos en Italia se inquietaron: «A mi padre le odiaron por sus ideas políticas y por envidia», confiesa su hijo Jacopo Fo en una entrevista con EFE con motivo del centenario del nacimiento del maestro del ‘teatro bufo’.

«Muchos se enfurecieron como hienas. Para ellos era inaceptable que un bufón ganara el Nobel. Hubo quien odió a mis padres por motivos políticos y algunos elevados literatos simplemente esperaban el premio para ellos», recuerda, dejando escapar una risotada.

Jacopo Fo (Roma, 1955), hijo único de Dario Fo y Franca Rame, ha seguido los pasos de sus padres como escritor o actor pero también practicando el activismo desde su Libre Universidad de Alcatraz, una especie de comuna que desde 1982 forma a gente humilde e impulsa proyectos de acogida, el último para mujeres víctimas de violencia.

Mientras, Italia se prepara para celebrar desde este martes, con un amplio programa de eventos a lo largo del 2026, el centenario del nacimiento de su padre, de aquel juglar que conquistó el Nobel burlándose del poder, ganándose no pocos enemigos.

Persecución política

«Mis padres fueros personas cariñosas a las que debo mucho (…) pero también fue un poco difícil crecer en una familia perseguida por motivos políticos», reconoce por teléfono desde Nápoles (sur), afectado por una leve gripe primaveral.

En su memoria sigue indeleble el día en que su madre fue raptada y violada por unos neofascistas en 1973 y las veces en que la censura recortó las piezas sobre la mafia o los empresarios que la pareja había preparado para hacer reír al público por televisión.

O aquellas largas jornadas en las que Fo, de familia partisana, y su esposa se desvivían en asistir a los detenidos por los atentados izquierdistas de los Años de Plomo.

Uno de sus espectáculos más aplaudidos, de hecho, fue ‘Morte accidentale di un anarchico’ (1970), en el que denunciaba la ‘caída’ mortal de un anarquista desde la ventana de una comisaría de Milán.

Un Nobel benéfico

«Uno de los días más felices de mi padre, incluso más que cuando ganó el Nobel, fue cuando destinó todo el dinero del premio, 1.650 millones de liras, a los discapacitados. Logró comprar 36 furgones adaptados para varias asociaciones», sostiene.

El hijo de Dario Fo creció, se nutrió, en un hogar militante de la izquierda -jura que ya con 10 años vendía por la calle el periódico del Partido Comunista, L’Unita- pero no esconde el precio pagado, al vivir en el punto de mira del poder político.

«Hace tiempo se encontró en un almacén de un tribunal italiano un cajón con miles de documentos de los servicios secretos y una parte era sobre mis padres. Desde 1962 hasta los 90 fueron espiados. Había incluso un equipo dedicado a buscar delitos fiscales», lamenta.

No obstante, apunta que la ‘caza’ a sus padres no solo provenía de la derecha y de sus acólitos intelectuales sino que, muy a menudo, Fo también fue hostigado por una izquierda en la que siempre militó.

«Mi padre no solo tuvo problemas con la derecha sino también con la izquierda. Cuando los comunistas hacían alguna maldad, él lo decía y eso era intolerable», afirma.

El tiempo ha pasado -cien años desde su nacimiento, diez desde su muerte- pero Italia no olvida al juglar del Nobel y lo celebrará con el respaldo del actual Gobierno derechista.

Jacopo Fo cree en estas «paradojas» y agradece que las instituciones colaboren financiando los fastos por la efeméride, dado que su padre es todo un emblema cultural italiano.

Habla de «paradoja» porque, al final de su vida Dario Fo tuvo como agente para algún evento al hoy viceministro de Cultura, Gianmarco Mazzi, de los ultraderechistas Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

«Cuando vi que había sido elegido con los Hermanos de Italia casi me da algo pero lo primero que dijo al asumir el cargo es que Italia tiene un patrimonio en figuras como Pirandello, Totò o Dario Fo. Nunca escuchamos algo así con la izquierda en el poder», confiesa.

Fo será así festejado como un hombre libre cuyo legado puede que hoy sea más valioso que nunca. Su hijo prefiere no decir qué pensaría su padre de estos tiempos pero sí se atreve a suponer: «Creo que sería el primero en tomar el pelo a Trump y estaría donde siempre estuvo, de parte de la gente corriente», zanja. EFE

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