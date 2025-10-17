El hijo de Gadafi comparece ante un juez libanés por primera vez en ocho años

Beirut, 17 oct (EFE).- Hanibal Gadafi, hijo del exdictador libio Muamar al Gadafi, compareció este viernes ante un juez libanés por primera vez en ocho años, durante los que permaneció en prisión preventiva por presunta ocultación de información en el caso de la desaparición del clérigo chií Musa al Sadr en Libia en 1978.

«Presentamos una petición para la liberación de Hanibal hace cuatro meses, que fue procesada de acuerdo con la ley en base a la solicitud de la parte demandante y la opinión de la fiscalía. Estos procedimientos se prolongaron durante mucho tiempo y no deberían haber llevado tanto», dijo a EFE uno de sus abogados, Charbel Khouri.

Frente al Palacio de Justicia en Beirut, donde tuvo lugar el interrogatorio de este viernes, el letrado explicó que la comparecencia fue convocada a raíz de su petición de libertad y alertó de que se trata de la primera que se celebra en relación con el caso desde finales de 2016.

«El juez investigador decidirá si va a haber más audiencias, estamos esperando», agregó Khouri, al apuntar que está previsto que se dé a conocer la decisión este mismo viernes.

Al Sadr, una destacada figura política y religiosa iraní-libanesa y fundador del partido chií del Líbano Amal, desapareció en territorio libio hace 47 años.

Hanibal Gadafi tenía apenas dos años cuando se perdió el rastro al imán, pero permanece en prisión preventiva en Líbano desde que fuera detenido en 2015, acusado de contar con información privilegiada sobre su paradero y de negarse a compartirla con la Justicia del Líbano.

El jueves, la familia de Al Sadr defendió en un comunicado que el detenido trabajó en los órganos de seguridad del régimen de su padre y que supervisó de forma directa diversas cárceles secretas libias, por lo que dispondría de datos relevantes en el caso de la desaparición.

Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones por los derechos humanos han pedido la liberación de Gadafi, que supuestamente ha sufrido problemas de salud en los últimos meses y que ha sido mantenido en prisión preventiva durante años sin derecho a juicio. EFE

