El hijo de Maduro califica de «injusto» el proceso para juicio contra su padre en EE.UU.

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Caracas, 22 jul (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra calificó este miércoles como «injusto» el proceso que se lleva contra su padre, el presidente depuesto Nicolás Maduro, y contra la exprimera dama, Cilia Flores, que se desarrolla en Nueva York después de que ambos fueran capturados en Caracas el pasado 3 de enero.

«Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!», manifestó el diputado en su cuenta de Instagram.

Maduro Guerra acudió a una plaza de Caracas donde militantes del chavismo se reunieron para respaldar al presidente depuesto, que enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas. EFE

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