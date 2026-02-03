El hijo de Maduro dice que en Venezuela están «unidos y firmes» a un mes de su captura

Caracas, 3 feb (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este martes que en Venezuela están «unidos y firmes», a un mes del ataque militar estadounidense y la captura de su padre, ocurrida el pasado 3 de enero.

«Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes. Y cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo», dijo el parlamentario en su cuenta de Telegram.

En su mensaje, Maduro Guerra afirmó que ha sido «muy duro» este mes desde la captura, pero aseguró que ha sentido la «certeza» en la población de «sentirnos preparados por ti» para «afrontar este reto».

«Vamos con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria, a seguir construyendo el sueño de soberanía y dignidad, en paz total, con diálogo, inclusión y diplomacia», añadió.

Aseguró que «más temprano que tarde» Maduro estará de nuevo en el país suramericano.

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar en Caracas y otros tres estados cercanos, el pasado 3 de enero, y posteriormente trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados en una cárcel federal.

Este martes, el chavismo marcha en Caracas para protestar por la captura y exigir la liberación y retorno del mandatario y su esposa, en una movilización convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El pasado 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país, y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario ahora capturado.

Entre otras cosas, Rodríguez inició un proceso «exploratorio» para retomar las relaciones diplomáticas con EE. UU., se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.

Este lunes, se reunió con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu, quien llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

Asimismo, la mandataria encargada propuso el pasado viernes una ley de amnistía «reparar las heridas» que ha dejado la confrontación política, en el marco de un programa para la «convivencia y la paz» en el país suramericano.EFE

