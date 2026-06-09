El hijo de Nicolás Maduro será el encargado de las relaciones parlamentarias con Japón

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Caracas, 9 jun (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, será nuevamente el encargado de fomentar las relaciones entre la Asamblea Nacional (AN) de su país y el Parlamento de Japón, informó este martes el Legislativo unicameral de la nación suramericana.

El funcionario chavista, que ocupó el año pasado la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Japón, estará acompañado este año por el también diputado del oficialismo José Villarroel, anunció el número dos de la AN, Pedro Infante.

Japón fue uno de los países que se pronunciaron luego de la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en Caracas, y afirmó entonces que trabajaría para «promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación» en la nación latinoamericana.

El Parlamento también anunció la designación de la diputada chavista Blanca Eekhout como presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria con Argentina, cuyas relaciones diplomáticas con Venezuela fueron rotas en 2024 por el entonces Gobierno de Maduro.

Entretanto, un diputado opositor aún por designar será el líder del grupo Venezuela-Canadá, cuyo vicepresidente es el oficialista Pedro Lander.

Infante instó a todos estos diputados a reunirse y activar «ya» las relaciones con los Parlamentos de esos países.

Además de Japón, Argentina y Canadá, la AN nombró también las juntas directivas de los grupos encargados de las relaciones con otros 19 países, varios de ellos asiáticos, como Camboya, Indonesia y Filipinas.

El pasado mayo, diputados venezolanos constituyeron un grupo parlamentario de amistad para relanzar las relaciones con el Congreso de Estados Unidos e impulsar la agenda comercial y energética entre ambos países, que restablecieron sus vínculos diplomáticos en marzo tras siete años rotos, según dijo entonces a EFE el presidente de la comisión, el opositor Antonio Ecarri. EFE

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