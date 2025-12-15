El hijo de Rob Reiner, sospechoso de su muerte, batalló con las drogas desde adolescente

Washington, 15 dic (EFE).- Nick Reiner, el hijo mediano del director Rob Reiner y su esposa Michele, presunto sospechoso del asesinato de la pareja, sufrió por su adicción a las drogas desde adolescente, algo que reflejó como co-guionista del filme ‘Being Charlie’, dirigido por su padre.

El escritor de 32 años fue arrestado por la Policía de Los Ángeles y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros penitenciarios en línea.

Antes, había sido señalado por la revista People como el culpable del supuesto homicidio de los Reiner, que habrían sido degollados por un familiar, según la web de entretenimiento TMZ.

La Policía de Los Ángeles no se ha pronunciado sobre estos reportes ni confirmado públicamente aún el arresto.

De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la agresión habría tenido lugar tras una posible discusión, aunque se desconocen los motivos.

Antes de ser considerado como sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.

«Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable», dijo en una entrevista a People en 2016.

En ‘Being Charlie’ (2015), que narra la historia de un joven de 18 años adicto a los narcóticos y la relación con su famoso padre, el joven Reiner se inspiró en sus experiencias y en sus 17 visitas a centros de rehabilitación desde los 15 años.

The Hollywood Reporter la reseñó durante su estreno como un vistazo sincero e íntimo a los entresijos de la familia Reiner durante los peores años de la adicción de Nick.

Rob Reiner, director de ‘When Harry Met Sally’ (1989), ‘The Princess Bride’ (1987) y ‘This is Spinal Tap’ (1984), la calificó como su filme más personal.

Durante la promoción de la película, Nick recordó esos tiempos en la calle, cuando «podría haber muerto», y su tiempo en rehabilitación.

«Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir bien parado. Conocí a gente increíble allí, completamente fuera de mi entorno. Ahora, he estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles», insistió.

Durante una entrevista, Nick confesó que no tenía una profunda conexión con su padre hasta la producción del filme.

Por su parte, Rob Reiner afirmó entonces que el trabajo conjunto en la película había contribuido en gran medida a un acercamiento con su hijo.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó ‘When Harry met Sally’. Nick es el segundo hijo de la pareja, que también tuvo otros dos: Jake y Romy.

La muerte de ambos cineastas ha causado conmoción entre personalidades del arte y la política, en los que el director era ampliamente conocido. EFE

