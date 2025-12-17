El hijo de Rob Reiner comparece por primera vez en un tribunal tras el asesinato

Los Ángeles (EE.UU.), 17 dic (EFE).- Nick Reiner, detenido por el asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde los crímenes.

Nick Reiner, de 32 años, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos relacionados con el asesinato el pasado domingo de sus padres en el domicilio familiar del acaudalado barrio de Brentwood, en Los Ángeles. EFE

