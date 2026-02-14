El hijo del último sah de Irán llama a Trump a «ayudar» al pueblo iraní

El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, formuló este sábado un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a «ayudar» al pueblo iraní, y estimó que llegó el «momento de poner fin a la República Islámica».

«El pueblo iraní le ha oído a usted decir que la ayuda está en camino y confía en usted. Ayúdelo», dijo Pahlavi en una rueda de prensa al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

«Es momento de poner fin a la República Islámica. Es la reivindicación que resuena desde la matanza de mis compatriotas», expresó Pahlavi, quien vive exiliado en Nueva York, refiriéndose a la sangrienta represión a las protestas en Irán el pasado mes.

El viernes, Pahlavi llamó a la continuidad de las protestas, y Trump dijo a periodistas que un cambio de gobierno en Teherán sería «lo mejor que podría pasar».

El padre de Pahlavi, Mohammad Reza, reinó en Irán entre 1941 y 1979, cuando fue depuesto con el advenimiento de la república islámica. Partió entonces al exilio, y murió en 1980 en Egipto.

En diciembre y enero Irán fue sacudido por manifestaciones que empezaron como una protesta contra la carestía de vida, pero que pronto se convirtieron en las más enérgicas contra el poder islámico.

El gobierno iraní recuperó la iniciativa política después de una feroz represión que, según entidades humanitarias fuera del país, cobró miles de víctimas entre los manifestantes.

En esa coyuntura, Pahlavi, de 65 años, afirmó que estaba listo para conducir una transición política en Irán, de donde salió siendo un adolescente.

En el momento de mayor indignación global por la represión a las protestas, Trump llegó a decirle a los iraníes que «la ayuda está en camino», sugiriendo con ello que podría intervenir militarmente en el país.

Sin embargo, ante el pedido urgente de moderación por parte de Arabia Saudita, Omán y Catar, países de Oriente Medio aliados de Washington, que temían una regionalización del conflicto, Trump moderó su retórica y no atacó.

No obstante, Estados Unidos mantiene en la región un portaviones, escoltado por una flotilla de navíos de combate, y Trump ya dispuso el envío de un segundo portaviones.

