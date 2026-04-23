El hijo del derrocado sah iraní considera que dialogar con Teherán es una «política de apaciguamiento»

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El hijo del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, afirmó el jueves que cualquier negociación con las autoridades religiosas en Teherán constituye una «política de apaciguamiento», y dijo esperar que nuevas manifestaciones terminen por derrocar al régimen.

De visita en Berlín en el marco de una gira europea, tras pasar por Suecia e Italia, donde se reunió con algunos parlamentarios pero con ningún representante gubernamental, el hombre de 65 años fue recibido por partidarios, pero también por opositores. Uno le arrojó un líquido rojo antes de ser detenido por la policía.

Durante una conferencia de prensa, hizo un llamamiento a los gobiernos europeos, que se mantuvieron al margen de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, para que adopten nuevas medidas, desde la expulsión de embajadores iraníes hasta la asistencia a sus conciudadanos para restablecer la conexión a internet, interrumpida en varias ocasiones por el régimen.

«Las negociaciones», en el contexto de un alto el fuego entre Washington y Teherán desde el 8 de abril, se basan en la idea de que el comportamiento de los nuevos dirigentes iraníes «cambiará», declaró en la rueda de prensa.

«No veo que eso ocurra», respondió, calificando a los actuales responsables, que sustituyeron a los que murieron en ataques estadounidense-israelíes, como «caras diferentes del mismo sistema».

Expresó su esperanza de un levantamiento popular, afirmando que «la estrategia consiste en permitir que la gente recupere el control de la calle».

El gobierno del canciller alemán Friedrich Merz no se reunirá con Pahlavi, según un portavoz en Berlín, aunque varios parlamentarios sí tenían previsto mantener conversaciones con él.

Reza Pahlavi también acusó a los gobiernos europeos de haber «apaciguado» a la República Islámica durante décadas.

Arremetió especialmente contra los medios occidentales, a los que acusa de difundir «propaganda» iraní y estar «desconectados» de la realidad del país.

Pahlavi, cuyo padre Mohamad Reza fue derrocado por la revolución islámica de 1979, reiteró estar dispuesto a liderar una transición si la República Islámica cae en la guerra.

No obstante solo representa a uno de los numerosos grupos de la diáspora iraní, a menudo en conflicto abierto.

Tampoco logró obtener el reconocimiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien nunca se reunió oficialmente con él y expresó en varias ocasiones su escepticismo sobre su capacidad para dirigir Irán.

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