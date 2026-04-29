El hijo menor de Mugabe pagará una multa y será deportado tras ser condenado en Sudáfrica

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Nairobi, 29 abr (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica condenó este miércoles a Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe (1924-2019), a pagar una multa de 600.000 rands (unos 30.000 euros) por usar una réplica de un arma de fuego e infringir la ley de inmigración sudafricana.

Según informan medios locales, el Tribunal Regional de Alexandra, en Johannesburgo (norte), impuso a Chatunga Mugabe, de 28 años, el pago de esta multa o dos años de cárcel, después de que este se declaró culpable el pasado día 17 de los citados cargos.

Está previsto que Chatunga Mugabe, que llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, sea escoltado por un agente hasta el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo, desde donde regresará a Zimbabue asumiendo él mismo el coste de la repatriación.

El joven fue detenido el pasado febrero junto con su primo Tobias Matonhodze, de 33 años, después de que su jardinero fuera tiroteado por la espalda en el exclusivo barrio de Hyde Park de Johannesburgo, donde vivía el hijo del expresidente zimbabuense.

El cargo de apuntar con una réplica de un arma de fuego del que se declaró culpable Chatunga Mugabe, sin embargo, hacía referencia a un incidente separado, que fue finalmente juzgado en el mismo caso.

En concreto, fue hallado culpable de apuntar con «un objeto que probablemente se percibiría como un arma de fuego».

También fue condenado por contravenir la Ley de Inmigración por residencia ilegal en Sudáfrica.

Por su lado, Matonhodze fue condenado a una pena de tres años de cárcel y será también deportado tras la sentencia, después de declararse culpable de intento de asesinato, obstrucción a la justicia, posesión de un arma de fuego, tenencia de munición y de encontrarse ilegalmente en el país.

Todavía no ha sido recuperada el arma con el que fue disparado el jardinero, identificado como Sipho Mahlangu, al que los dos condenados ofrecieron compensar económicamente por las lesiones sufridas con 400.000 rands (casi 20.600 euros), de los cuales 250.000 rands (unos 13.000 euros) ya fueron reembolsados.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, pues en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton.

También ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Su padre, Robert Mugabe, fue primer ministro desde la independencia de Zimbabue del Reino Unido en 1980 hasta 1987 y ejerció como presidente de 1987 a 2017, en un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, con ciertos privilegios garantizados por su sucesor, Emmerson Mnangagwa, hasta su muerte en 2019. EFE

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