El histórico opositor tunecino Chebbi, de 81 años, entra en la cárcel

Túnez, 4 dic (EFE).- El histórico opositor tunecino de 81 años Ahmed Nejib Chebbi fue detenido este jueves para cumplir la pena de doce años de prisión dictada en el conocido caso como ‘Complot contra la seguridad del Estado’, por el que fueron condenadas unas cuarenta figuras destacadas del país.

Chebbi, un conocido abogado que militó contra el régimen del exdictador Zine el Abidine Ben Ali, presidía actualmente el Frente Salvación Nacional, la mayor coalición opositora contra el presidente, Kais Said.

Varios de los miembros del Frente, así como el hermano de Chebbi, fueron condenados en el macrojuicio que implicó a personalidades del mundo político, mediático y empresarial y cuya sentencia firme se emitió la semana pasada, durante una audiencia de apelación.

La detención de Chebbi sigue a la del abogado Ayachi Hammami, arrestado el martes, y a la de la activista Chaima Issa, detenida el pasado sábado cuando participaba en una manifestación organizada por la sociedad civil y varios partidos políticos contra el retroceso de libertades en el país.

La mayoría de los condenados afrontaron el juicio en prisión preventiva o en rebeldía, como el intelectual francés Bernard-Henri Lévy, refugiado en Francia.

El veredicto emitido al término de la audiencia de apelación modificó algunas de las condenas emtitidas en abril, con un máximo de 45 años de prisión, en lugar de los 66 dictados inicialmente.

La ONG Human Rights Watch (HRW) consideró que las «duras penas de prisión son consecuencia de una grave distorsión del sistema judicial y solo buscan silenciar a la disidencia».

«Túnez, bajo el régimen de Kais Said, ha regresado a los años más oscuros de la era de Ben Ali (dictador derrocado en la revolución de 2011)», declaró hoy Ahmed Benchemsi, director de comunicaciones para Oriente Medio y el Norte de África de HRW.

Tras la llamada Primavera Árabe de 2011, Túnez inició una transición democrática que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional del país, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024. EFE

