El histórico regreso de Chuty a Red Bull Batalla completa el cartel de Nueva Historia

Redacción Internacional, 6 nov (EFE).- El español Chuty, tricampeón nacional y bicampeón internacional, regresará a los escenarios de Red Bull el próximo 29 de noviembre en el recinto Tecnópolis de Buenos Aires (Argentina) en Red Bull Batalla Nueva Historia para conmemorar los veinte años de la competición.

Tricampeón nacional en 2013, 2017 y 2022, además de bicampeón mundial, el madrileño vuelve por sorpresa, como informó este jueves a EFE la organización, a la madre de todas las batallas, tras una de las finales más épicas y recordadas de todos los tiempos, que alojó serias dudas sobre su futuro y continuidad en Red Bull.

Así, Chuty, una de las figuras clave del ‘freestyle’, estará presente en Nueva Historia, un evento único y conmemorativo que congregará a las leyendas que más peso han tenido en la historia de la disciplina junto a nuevas generaciones de talentos.

El madrileño es el último en sumarse al elenco de españoles que conforman Bnet, Arkano, Skone, Invert, Noult y Gazir, todos ellos campeones mundiales, que a su vez se integran en una lista estelar en la que también están Aczino, Rapder, Azuky y Hadrian (México), Frescolate, Exe y Sophia (Argentina), Fat-N (Colombia) y Link One (Puerto Rico).

Con la incorporación de Chuty, la lista definitiva de participantes queda cerrada, con un cartel histórico para celebrar dos décadas de rimas, leyendas y ‘freestyle’. EFE

