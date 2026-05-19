El historiador Thomas Gomart: «La respuesta para frenar a Trump se encuentra en Pekín»

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Marta Garde

Madrid, 19 may (EFE).- «¿Cómo contener a alguien más poderoso que tú?», se pregunta en referencia a Donald Trump el historiador Thomas Gomart, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), para quien la clave para frenar al mandatario estadounidense la tiene China.

«La respuesta, de momento, se encuentra en Pekín», señala en una entrevista con EFE el experto en Madrid, donde ha acudido para inaugurar este martes el ciclo Diálogos Geopolíticos en el Instituto Francés de la capital, centrado en esta ocasión en la autonomía estratégica de Europa.

La capacidad de los europeos para hacer frente al líder estadounidense, según añade, «es mucho más limitada que la de China».

«Europa está pagando décadas de infrainversión en su defensa, algo que no es imputable a Trump. (…) Se ha acostumbrado a tener crecimiento económico sin tener que preocuparse por su seguridad, o dedicándole recursos muy inferiores a los de EE.UU. u otros competidores estratégicos. En esa situación, es mucho más difícil oponerse al poder estadounidense, más aún con un conflicto en Ucrania», explica.

Y China, recalca, «es sobre todo el Partido Comunista, que es la organización más eficaz, más selectiva y más opaca del mundo. La paradoja histórica es que el país que más se ha beneficiado de la globalización económica es uno dirigido por una organización marxista-leninista».

El autor de obras como ‘Guerres invisibles’ o ‘L’accélération de l’histoire’ recuerda que Pekín es la primera potencia manufacturera mundial y un líder tecnológico, que supo posicionarse cara a cara frente a la imposición de aranceles de Trump al responder entre otras con restricciones a la exportación de tierras raras.

El viaje de dos días que el mandatario estadounidense efectuó la semana pasada a China sirvió, según Pekín, para fijar una nueva hoja de ruta a sus lazos bilaterales sobre la base de una «relación constructiva de estabilidad estratégica».

«Desde un punto de vista formal es una visita que fue bien, pero que estuvo marcada por la firmeza de las autoridades chinas frente a la actitud de Trump y por dos trayectorias que, a largo plazo, probablemente estén en colisión», opina el experto.

A Trump le ha tomado el relevo su homólogo ruso, Vladímir Putin, que este martes llegó a Pekín, también para un viaje de dos días y con una agenda centrada en la situación en Oriente Medio y la guerra en Ucrania.

China, añade Gomart, se ha acercado a Rusia y la apoya política y económicamente en su ofensiva contra Kiev. Una actitud paradójica, según el historiador: «China recuerda sin cesar los principios de la soberanía de cada Estado, salvo en el caso de Ucrania».

Cambio del orden mundial

El segundo mandato de Trump, iniciado en enero de 2025, ha cambiado, en su opinión, las reglas del juego.

Antes, sostiene, «las intervenciones estadounidenses se llevaban a cabo con una justificación política y un argumentario democrático. Ese ya no es el caso. Con Trump nunca aparece el discurso de la democracia, sino únicamente el de lo transaccional y la relación de fuerza bruta».

¿Qué puede hacer Europa frente al poder de Estados Unidos, Rusia y China? «La solución está en la autonomía», dice. «Intentar reducir las dependencias en temas críticos».

La ruptura energética que provocó la guerra rusa contra Ucrania se tradujo en el bloque comunitario «en un esfuerzo de diversificación», y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulaba un 20 % del crudo mundial, ha vuelto la situación «un poco más crítica».

Para Gomart, los europeos tienen la «necesidad de ser mucho más rápidos en las decisiones de política energética». Una estrategia que a su juicio «sea capaz de combinar las cuestiones militares y las energéticas» y acelere la transición hacia la energía renovable y la nuclear. EFE

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