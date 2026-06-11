El hombre apuñalado en Belfast está mejorando y podría salir del coma antes del sábado

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Belfast (Reino Unido), 11 jun (EFE).- Stephen Ogilvie, el hombre que fue apuñalado en la noche del lunes en Belfast, un ataque que ha provocado disturbios raciales durante dos días, está mejorando y podría salir del coma entre las 24 y las 48 horas siguientes.

Su familia ha compartido esta información con el político local Gavin Robinson, del partido unionista norirlandés DUP, quien posteriormente la hizo pública en su cuenta de Facebook.

«Me han pedido que comparta que aunque su hijo sigue en coma, su estado está mejorando. Esperan, rezan y confían en que salga del coma entre las próximas 24 o 48 horas, y en ese momento se evaluará sobre su vista (ha perdido un ojo) y otros impactos de la atrocidad que sucedió el lunes por la noche», dijo Robinson.

La familia también le pidió compartir un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido, pero al mismo tiempo un llamamiento a «acabar con la desinformación, las falsedades y las mentiras que no hacen sino empeorar una situación ya muy difícil», y citó por ejemplo imágenes falsas de Stephen generadas con la IA, «algo profundamente doloroso».

Y de nuevo, esa familia le pidió enviar un mensaje conciliador, como ya hizo ayer: «Han sido muy claros: No quieren violencia en nuestras calles. La violencia no va a ayudar a Stephen, ni va a traer ningún consuelo a quienes lo aman».

«Su deseo es que lo que le pasó a su hijo el lunes por la noche no se utilice como excusa para la intimidación ni la división en nuestra sociedad», abundó.

Stephen Ogilvie, de 44 años, fue atacado por razones aún desconocidas por un inmigrante sudanés que se ensañó con él y le propinó numerosas puñaladas en la cara y el cuello, sin llegar a matarlo.

Esos hechos, grabados con un teléfono móvil por un transeúnte, en unas imágenes convertidas en virales, causaron uno de los momentos más tensos que vive la capital norirlandesa desde hace muchos años, y que no se recordaban desde que en los años 70 y 80 del pasado siglo. EFE

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