El hombre que arrolló a una multitud en las celebraciones del Liverpool se declara culpable

afp_tickers

3 minutos

El hombre acusado de arrollar a una multitud en mayo con su coche, durante la celebración del título de la Liga inglesa de fútbol por los aficionados del Liverpool, se declaró culpable el miércoles de 31 cargos.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Paul Doyle, de 54 años, que en septiembre había negado los cargos, admitió este miércoles en el juicio su culpabilidad por causar heridas de forma intencionada a 12 personas e intentar herir a otras 17, así como por violencia y conducción peligrosa.

El juez Andrew Menary le dijo que se preparara para «una pena de prisión de cierta duración».

Al aceptar su culpabilidad, Doyle pone fin a un proceso que comenzó el martes en Liverpool (noroeste de Inglaterra) y que debía durar tres o cuatro semanas.

Doyle, en prisión preventiva desde los hechos, había insistido el martes en su inocencia, cuando se le pidió que se pronunciara de nuevo sobre cuatro de los cargos.

El 26 de mayo, cuando miles de seguidores del Liverpool FC asistían al desfile para celebrar la victoria del club en la Liga inglesa de fútbol, el coche de Doyle entró en una calle, que acababa de ser reabierta, para dejar paso a una ambulancia, según la investigación.

En ese momento, el coche del acusado, padre de tres hijos y exmiembro de la Marina Real Británica, fue rodeado por una multitud de seguidores del Liverpool, algunos de los cuales se mostraron agresivos.

– «Violencia calculada –

El conductor retrocedió y luego aceleró, zigzagueando y atropellando a personas en ambos lados de la calle, causando 134 heridos, según un primer balance de la policía de Merseyside, la región de Liverpool.

Ocho de las víctimas eran menores en ese momento, una de ellas un bebé de seis meses, según la fiscalía.

Al declararse culpable, Doyle «reconoció haber embestido deliberadamente a la multitud de personas inocentes», declaró Sarah Hammond, la representante de la acusación, en un comunicado.

En los vídeos se le veía «cada vez más agitado por la multitud. En lugar de esperar a que pasara, embistió deliberadamente contra ella, abriéndose paso por la fuerza», continuó Hammond.

«Conducir un vehículo contra una multitud es un acto de violencia calculada. No fue un descuido momentáneo por parte de Doyle sino una decisión que tomó ese día y que convirtió una celebración en el caos», añadió.

Tras el cambio de declaración de Doyle, John Fitzgerald, el inspector jefe detective de la Policía de Merseyside, la región de Liverpool, afirmó que aquel atropello «sigue teniendo un impacto físico y psicológico en muchas personas».

«Solo por pura suerte no hubo muertos por las acciones temerarias de Doyle. Sabemos que mucha gente todavía se está recuperando de las lesiones que sufrió ese día», añadió.

«Esperamos que el hecho de saber que Doyle se enfrenta ahora a una considerable pena de prisión pueda ayudar a los afectados a seguir adelante con sus vidas», dijo Fitzgerald.

Paul Doyle fue arrestado en el lugar de los hechos y la policía descartó rápidamente la hipótesis «terrorista», aclarando que se trataba de un incidente aislado.

Las razones que llevaron a este padre de tres adolescentes, residente en las afueras de Liverpool y empleado en el sector de la ciberseguridad, a maniobrar de ese modo siguen siendo poco claras.

psr/pc