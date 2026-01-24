El hombre que inmigración mató a tiros en Minéapolis tenía 37 años y permiso de armas

Washington, 24 ene (EFE).- El hombre que agentes federales de inmigración mataron este sábado a tiros en la ciudad estadounidense de Mineápolis es un varón blanco de 37 años que aparentemente tenía permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad, según informó en el jefe de policía de la ciudad, Brian O’Hara.

«Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas», explicó en rueda de prensa O’Hara después de que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de inmigración, asegurara que la víctima iba armada. EFE

