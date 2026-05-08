El Hondius continúa hacia Canarias sin síntomas de hantavirus entre sus pasajeros

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Bruselas, 8 may (EFE).- El crucero MV Hondius continúa su ruta hacia el puerto canario de Granadilla (España), adonde tiene previsto llegar en la madrugada del domingo, sin que ninguna de las 147 personas a bordo presente síntomas de hantavirus, según la última información proporcionada este viernes por la naviera que opera el barco.

«No hay personas sintomáticas a bordo. La situación en el buque Hondius se mantiene tranquila y tanto los pasajeros como la tripulación siguen los protocolos establecidos, ahora bajo la dirección del equipo médico», indicó la empresa Oceanwide Expeditions en un comunicado.

La naviera holandesa confirmó que se estima que el buque llegue al puerto de Granadilla, en Tenerife, en la madrugada del domingo 10 de mayo, aunque precisó que esa fecha «está sujeta a cambios».

Los preparativos relativos al punto de llegada, los procedimientos de cuarentena y control para los pasajeros y los planes de viaje posteriores de los mismos y de la tripulación afectada están siendo organizados por asociaciones de varios países, incluida la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, «en estrecha cooperación con las autoridades del gobierno español», indicaron.

Una vez se produzca el desembarco, la compañía no participará de los siguientes pasos.

La naviera actualizó además la cifra de pasajeros a bordo a 147 y dio más detalles sobre el itinerario del crucero, que partió el 1 de abril de Ushuaia, en Argentina, con destino final en Praia, en Cabo Verde, el 4 de mayo, pero que era posible finalizar en un punto intermedio, en la isla de Santa Elena, si así lo reservaban los pasajeros.

En ese enclave, el 24 de abril se sacó del barco al primer fallecido por el brote de hantavirus, un ciudadano holandés, y desembarcaron también su esposa, que murió posteriormente en Johannesburgo tras viajar a la ciudad sudafricana, así como otros 30 pasajeros que tenían previsto dejar el viaje en ese punto.

El tercer caso a bordo fue el de un hombre de nacionalidad británica que acudió al médico del barco con fiebre, dificultades respiratorias y signos de neumonía, por lo que fue evacuado desde otra isla atlántica, Ascensión, a Sudáfrica el 27 de abril, donde fue ingresado de gravedad en una UCI.

Ese caso fue el primero que fue confirmado por las pruebas PCR como hantavirus el 2 de mayo, siendo comunicado a la OMS por el Reino Unido.

Ese mismo día, falleció en el barco una mujer de nacionalidad alemana cinco días después de presentar síntomas.

Otros tres pacientes, incluyendo el médico neerlandés del crucero, un pasajero británico y otro alemán, fueron evacuados el 6 de mayo en dos aviones desde Cabo Verde hasta Países Bajos, aunque uno de los aparatos tuvo que hacer una escala técnica en la isla española de Gran Canaria.

En esa parada cuatro especialistas médicos embarcaron en el buque, que ahora transporta a 147 personas entre pasajeros (87, incluidos los citados profesionales sanitarios) y tripulación (60). EFE

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