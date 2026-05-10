El Hondius llega a islas Canarias para la evacuación de sus viajeros

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El crucero Hondius llegó este domingo de madrugada al puerto de Granadilla, en el sur de la isla española de Tenerife, para la evacuación de sus más de 100 ocupantes después de sufrir un brote de hantavirus que tiene en vilo a las autoridades sanitarias de medio mundo.

La embarcación, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros, entró en el pequeño puerto del sur de Tenerife a las 05H00 GMT, primer paso de la operación para evacuar a sus ocupantes, entre los que no hay constancia de nuevos casos.

Los pasajeros descenderán del barco a unas lanchas que los trasladarán al puerto y de ahí irán en autobuses protegidos al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, hasta el pie de los aviones que los trasladarán a sus países y sin pasar por otros espacios cerrados.

Serán evacuados por grupos de cinco hasta el pie de los aviones despachados por sus países. El desembarco empezará «hacia las 08H00, hora local» (07H00 GMT), ya con la luz del día, informó el operador del barco, Oceanwide Expeditions.

– Con «todas las garantías» –

«Todos los vuelos ya están llegando a Tenerife y van a llegar entre hoy y mañana», dijo el sábado por la noche, en el puerto de Granadilla, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro precisó que los primeros en desembarcar serán los españoles, y luego seguirán por grupos de nacionalidad, en vuelos previstos hacia Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

Los pasajeros no saldrán hacia sus aviones hasta que el aparato no esté listo para despegar.

Los pasajeros españoles serán los primeros en salir del Hondius, que zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el sur de Argentina.

La ministra española de Salud, Mónica García, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, acompañaban a Grande-Marlaska para coordinar y supervisar el operativo.

«Todo el mecanismo [está] en marcha para la llegada del buque (…) con todas las garantías de salud pública», dijo García a la prensa.

«España está preparada y lista», dijo por su parte el jefe de la OMS.

«Vinimos directamente aquí para revisar los preparativos en el puerto. Por supuesto, mañana haremos todo lo posible para que la operación sea un éxito», agregó.

– Irritación del gobierno canario –

En una comunicación anterior, Ghebreyesus fue enfático: «Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo»

También reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero «es grave».

«Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo», señaló.

Una vez concluida la operación, el Hondius viajará con la parte esencial de su tripulación y el cadáver de una víctima hacia su base en los Países Bajos, donde será desinfectado.

El barco fondeará, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que el sábado por la noche reiteraron su contrariedad por la operación y denunciaron no haber recibido suficientes garantías de que no hay peligro para la población.

«Con mi autorización y connivencia no voy a poner en peligro a la población. Si ellos quieren violentar a la comunidad autónoma y a la voluntad de las instituciones canarias, lo van a hacer ellos desde el Gobierno de España, pero no con nuestra complicidad», aseguró el presidente canario, Fernando Clavijo.

El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

Granadilla observaba con cierta incredulidad su protagonismo en las noticias, mientras mantenía la mirada puesta en el puerto con cierta desconfianza.

Al inicio de la tarde y antes de viajar a Canarias, Ghebreyesus mantuvo una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

Luego de ese encuentro, Sánchez afirmó en X que aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer al crucero «un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional».

bur-al/du/pc