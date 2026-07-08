El hongkonés Robert Wun, el creador que triunfa en las alfombras rojas y la alta costura

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Hace cinco años, el diseñador Robert Wun, oriundo de Hong Kong, trabajaba en su cocina. Ahora viste a algunas de las artistas más conocidas del mundo, desde Lady Gaga a la rapera Cardi B, que este miércoles estuvo en su desfile en París.

«A veces tengo algunos días libres», dice sonriendo a AFP el estilista de 34 años, aunque admite sentirse «bastante agotado mental y físicamente» porque no ha tenido descanso en dos años y medio.

«Es algo que siempre quise, por eso casi nunca me quejo», señala Wun que, aunque tiene mucho trabajo justo antes de presentar su última colección, parece relajado y de buen humor.

Nada presagiaba que un hombre como él alcanzaría el éxito que tiene: su madre trabajaba en los seguros y su padre en el sector del cableado eléctrico. En el conservador colegio de Hong Kong donde estudió no había lugar para adolescentes creativos como él.

«Ahí fue donde me salió la tozudez, porque me acosaban mucho. Aun así conseguí mantenerme fiel a lo que realmente quería hacer, o a cómo quería hacer las cosas, o a cómo quiero expresarme», explica.

Encontró su vocación estudiando en el London College of Fashion, y acabó convirtiendo la capital británica en su residencia permanente.

Ahora vive en Hackney, en el este de Londres, y su estudio de 12 personas en Dalston hace a medida dos o tres conjuntos al mes para alfombras rojas, galas o bodas.

Wun fue seguramente el diseñador más ocupado en la Met Gala de este año en Nueva York, ya que vistió a ocho personas, entre ellas la estrella del k-pop Lisa, el coleccionista de alta costura Jordan Roth y la tenista Naomi Osaka.

La cantante estadounidense Cardi B es también una de sus admiradoras.

En el desfile en París de su nueva colección de alta costura, a la pregunta de qué es lo que más le gusta de Wun, la rapera contesta: «Todo».

«La creatividad, los colores… es realmente de calidad», añade la artista, que fue una de las primeras en lucir los diseños de Wun tras su colección revelación en 2021.

– El terror como influencia –

Fascinado por el mundo natural e influido profundamente por el cine, Wun crea obras que suelen describirse como audaces, futuristas y escultóricas. También puede resultar oscuro y claustrofóbico, al incorporar influencias de películas de terror.

Tras llamar la atención de Vogue y otros círculos influyentes de la moda hace cinco años, debutó en la Alta Costura de París en 2023 como invitado, convirtiéndose en el primer diseñador de Hong Kong en pisar el escenario de la élite de la moda.

Sus piezas no tienen alusiones directas a su cultura china natal.

«Es algo hermoso poder hacer referencia a tu cultura e incorporarla a tu trabajo. Hay tantos creadores haciendo un trabajo magnífico en ese sentido», afirma Wun.

Él aspira a algo más universal, que traspase fronteras, o como lo define, «el poder de dar un paso atrás para dejar que tu trabajo hable por sí mismo, sin que tú seas el centro [de atención].

– «Un ancla» –

La colección que presentó este miércoles, llamada «Childsplay», está inspirada en los cuentos infantiles y en el cineasta japonés Hayao Miyazaki, conocido por filmes de animación como «Mi vecino Totoro».

Es algo diferente de sus líneas anteriores, más traviesa pero también inquietante.

«Nunca fue mi intención hacer algo que quizá la gente vea como muy serio, o como un reflejo de la época, cuando las cosas son difíciles y oscuras», asegura.

«Realmente utilicé la infancia como un ancla […] No estoy usando la mirada de un niño para crear esta colección. Es más desde el punto de vista de un adulto que ha perdido la infancia, y sobre lo que se supone que debemos hacer ahora, mirando atrás».

adp/es/an