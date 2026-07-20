El Hub Defensa Andalucía refuerza en Londres la proyección internacional del sector

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Londres, 20 jul (EFE).- El Hub Defensa Andalucía, la plataforma creada para impulsar la industria andaluza de defensa y seguridad, se ha presentado este lunes en Londres para mostrar al Reino Unido el potencial de una alianza que, con Sevilla como principal polo de actividad, es la segunda mayor de España en este sector.

En un acto celebrado en la embajada de España, tomó primero la palabra Francisco Javier Moreno, presidente de la Federación de Empresarios del Metal, organización en torno a la que se gestó el ‘hub’ hace 14 meses, quien destacó que esta alianza es «una iniciativa de, por y para los empresarios», es decir, nacida del sector privado y con predominio de pymes que emplean a plantillas de alrededor de 100 personas.

Las pymes -reflexionó- «necesitan un espacio que las arrope para aspirar a la internacionalización, pero también para generar ‘networking’, fomentar espacios de colaboración y ser así capaces de dar el salto tecnológico necesario».

El director del Hub Defensa Andalucía, Carlos Jacinto Martín, explicó que la idea de crear esta alianza surgió hace 4 ó 5 años, antes de que Donald Trump comenzara a presionar a los países de la OTAN para invertir más en Defensa -y obligara a muchos de ellos a ponerse al día- y también previamente a que estallaran las recientes guerras de Ucrania y Gaza.

Martín resaltó que el sector de la defensa ya no se ve con la misma prevención que antaño, y que además existe una conciencia generalizada de que es un sector que genera riqueza -un 1,4 % del PIB de Andalucía- y empleo -88.000 en el conjunto de las provincias andaluzas-.

«Europa está rezagada en sus inversiones en defensa», destacó el director del ‘hub’, quien añadió que en este contexto España tiene una «oportunidad única» para posicionarse, siempre que las empresas unan sus fuerzas con estas alianzas.

Parte de esta misión empresarial andaluza participará a partir de mañana martes en Farnborough International Airshow, una de las ferias más importantes del sector aeronáutico, que se celebra en la ciudad inglesa de Farnborough hasta el próximo viernes.

A los empresarios les acompañó, en la parte institucional, Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresente de Prodetur, Promoción del Desarrollo Económico y el Turismo – sociedad que colabora con EFE en la difusión de este contenido y que pertenece a la Diputación de Sevilla, quien por su parte resaltó cómo Sevilla se ha convertido ya en «un centro de excelencia industrial» gracias a la industria aeronáutica.

En este sentido, Rodríguez Hans citó las instalaciones de Airbus en Santa Justa, la escuela de pilotos de Alcalá de Guadaria y el parque tecnológico aeroespacial ‘Aerópolis’ en La Rinconada; en conjunto, 80 compañías asociadas de uno u otro modo con el sector y que dan trabajo a 35.000 personas gracias a un «ecosistema» que se ha generado en la provincia. EFE

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(foto)(vídeo)