El humorista Santos gana el Gran Soberano con Milly, Fonseca y Crespo de protagonistas

4 minutos

Ramón Santos Lantigua

Santo Domingo, 18 mar (EFE).- El humorista y productor de radio y televisión dominicano Jochy Santos recibió este miércoles el Gran Soberano, la mayor distinción que otorga el arte dominicano en una gala donde brillaron Milly Quezada, ‘La reina del merengue’, el colombiano Fonseca y el puertorriqueño Elvis Crespo.

Santos, con más de 40 años de carrera, pidió un «nivel de respeto» en el uso de los medios de comunicación y que productores y conductores le «bajen el nivel», en referencia al lenguaje obsceno de muchos programas de radio, televisión e internet en el país.

El popular humorista, productor del programa radial ‘El mismo golpe’, recibió el premio por «toda una vida» dedicada a la comunicación, la producción y el humor.

La gala, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), abrió con un segmento de merengue a cargo de Quezada, que interpretó el éxito ‘Vive’, uniéndose Crespo con el no menos escuchado ‘Para darte mi vida’, que grabaron a dúo en 1998.

Fonseca, quien actuó por primera vez en los Premios Soberano, deleitó al público con varios de sus éxitos como ‘Enamorarte mil veces’, ‘Te mando flores’ o ‘Si tu me quieres’, una colaboración con Juan Luis Guerra lanzada en 2023.

El artista suramericano, reconocido con un Soberano Internacional, dijo sentirse «privilegiado» por actuar en los premios y abundó que cantar con Guerra «fue un sueño».

El popular Héctor Acosta, ‘el Torito’, se llevó las estatuillas de Merengue y Merenguero del Año. El también senador dominicano dio gracias a Dios tras haber superado un cáncer.

El merengue mantuvo su primacía en la noche cuando surgió en el escenario Toño Rosario, apodado ‘el Cuquito’ o ‘el Galáctico’, quien no defraudó con su ritmo contagioso y su estrafalaria manera de vestir, amén de sus trenzas rastas en forma de torre y sus eternas gafas.

La categoría de Merengue Típico la ganó ‘El Prodigio’, cuya fama se acrecentó tras acompañar recientemente a la rapera de origen dominicano Cardi B al programa de televisión estadounidense Saturday Night Live, donde la artista cantó un merengue ataviada con los colores de la bandera nacional.

La ceremonia se guardó momentos impactantes como el dedicado a los 236 fallecidos tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en la capital, la madrugada del 8 de abril de 2025, donde murieron entre otros el merenguero Rubby Pérez, uno de los músicos de su orquesta, el exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel y el diseñador de modas Martín Polanco.

Muchas lágrimas rodaron en el teatro cuando la cantante dominicana Marta Heredia hizo gala de su potente voz con la interpretación de ‘Alguien me toca’ y la versión en merengue de ‘Sobreviviré’, uno de los éxitos de Pérez, cuyas imágenes eran presentadas al fondo del escenario, así como las de otros artistas fallecidos.

El llanto no hizo más que continuar con la canción ‘Todo va a estar bien’, del grupo cristiano dominicano Barak, ganador de un Soberano en ese renglón.

El premio de la Revelación del Año fue a las manos del bachatero Dalvin la Melodía con su ‘Chiquilla bonita’, que hace años popularizó el grupo mexicano Los Bukis. El artista protagonizó un fragmento junto a los exponentes urbanos Crazy Desing, Donaty y Jezzy.

El merenguero Crespo, quien se encuentra en un resurgir de su carrera, volvió al escenario con sus éxitos de antaño ‘Nuestra canción’, ‘Tu sonrisa’ y ‘La luna llena’, en esta última canción se hizo acompañar de Ebenezer Guerra, conocido como la «nueva voz» de la música romántica dominicana.

Uno de los protagonistas de la ceremonia fue el creador de contenidos e influenciador Santiago Matías, apodado Alofoke, ganador del Soberano del Público por cuarta vez consecutiva, al igual que una de sus producciones: ‘Esto no es radio’.

La actriz de teatro y cine Carlota Carretero recibió un Soberano Especial, el que agradeció y con el que puso la nota política de la noche, pues al finalizar dijo: «Cuba libre».

Otro que tocó temas mundiales fue el exembajador dominicano ante la Unesco, el cantautor José Antonio Rodríguez, con su llamado a la paz. «No queremos héroes que sobreviven a las guerras, queremos evitarlas», concitando un cerrado aplauso.

La fiesta del arte dominicano tuvo su cierre con la participación de los urbanos Shadow Blow, ganador de tres premios, y Yailín La Más Viral, exesposa del puertorriqueño Anual AA, convertida en una de las exponentes más populares dominicanas. EFE

rsl/jrh

(foto)