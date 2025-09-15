El hundimiento de un velero causa derrame de combustible en una bahía de Puerto Rico
San Juan, 15 sep (EFE).- Personal del Cuerpo de Vigilantes y la Unidad Marítima atienden este lunes un derrame de combustible diesel provocado por un velero hundido en la bahía de Salinas, en el sur de Puerto Rico.
«Dicha embarcación se encuentra derramando combustible, en este caso diesel, por lo cual se refirió el asunto, de manera inmediata, a la Guardia Costera de los Estados Unidos», comentó en un comunicado el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.
Buzos de la Unidad Marítima del DRNA visitaron la zona y evaluaron, preliminarmente, la integridad del casco de la embarcación para verificar de dónde proviene el escape de diesel.
Al momento, las autoridades no han determinado el alcance del derrame y su impacto en el medioambiente.
El velero de 11 metros de eslora auxiliar se hundió en horas de la madrugada local de hoy en un área cuya profundidad ronda entre 3,6 y 4,5 metros.
Quiles informó que, como parte del trámite, los vigilantes buscan al propietario de la embarcación, registrada bajo el nombre de ‘Libertad’, el cual ya fue identificado.
El personal del DRNA se encuentra asimismo en el proceso de colocar unas boyas de alerta de navegación. EFE
ea/mv/acm