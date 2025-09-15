The Swiss voice in the world since 1935

El hundimiento de un velero causa derrame de combustible en una bahía de Puerto Rico

San Juan, 15 sep (EFE).- Personal del Cuerpo de Vigilantes y la Unidad Marítima atienden este lunes un derrame de combustible diésel provocado por un velero hundido en la bahía de Salinas, en el sur de Puerto Rico.

«Dicha embarcación se encuentra derramando combustible, en este caso diésel, por lo cual se refirió el asunto, de manera inmediata, a la Guardia Costera de los Estados Unidos», comentó en un comunicado el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

Buzos de la Unidad Marítima del DRNA visitaron la zona y evaluaron, preliminarmente, la integridad del casco de la embarcación para verificar de donde proviene el escape de diésel.

Al momento, las autoridades no han determinado el alcance del derrame y su impacto en el medioambiente.

El velero de 36 pies (11 metros) de eslora auxiliar se hundió en horas de la madrugada de este lunes en un área cuya profundidad ronda los 12 y 15 pies (entre 3,6 y 4,5 metros).

Quiles informó que, como parte del trámite, los vigilantes buscan al propietario de la embarcación, registrada bajo el nombre de ‘Libertad’, el cual ya fue identificado.

El personal del DRNA se encuentra asimismo en el proceso de colocar unas boyas de alerta de navegación.

El DRNA expedirá una multa de 5.000 dólares al propietario del velero bajo el amparo del Reglamento para la Inscripción, la Navegación y la Seguridad Acuática en Puerto Rico. EFE

ea/mv/enb

