El huracán Erin llega al punto más cercano a Carolina del Norte con inundaciones costeras

3 minutos

Miami (EE.UU.), 21 ago (EFE).- El huracán Erin, ahora de categoría 2, alcanzó este jueves su punto más cercano a Carolina del Norte, donde causa inundaciones costeras en medio de alertas por las marejadas ciclónicas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según el último informe, el fenómeno estaba a 340 kilómetros al este de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 28 kilómetros/hora.

«Erin ha hecho su acercamiento más cercano a la costa de Carolina del Norte y ahora se está moviendo hacia el nor-noreste», indicó el aviso del organismo estadounidense sobre el huracán, el primero de la temporada del Atlántico.

El NHC advirtió de que Erin, que llegó a ser de categoría 5, «continuará produciendo corrientes de oleaje y marinas que amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días».

Por ello, previó para este jueves inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks (bancos externos), una cadena de islas de Carolina del Norte, donde habrá «olas grandes», una «erosión y un lavado significativos de la playa», lo que hará intransitables las carreteras.

También estimó que habrá condiciones de tormenta en la costa de Virginia y ráfagas de viento en el resto de las costas del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra, desde ahora hasta la primera hora del viernes.

Pese al panorama, el NHC indicó que «las perspectivas de fortalecimiento parecen estar llegando a un cierre», ante una atmósfera más estable, por lo que «solo se pronostica un debilitamiento lento durante las próximas 36 horas».

El paso de Erin, que no tocó tierra, llevó a Carolina del Norte a decretar una emergencia y desalojar a más de 2.000 personas de la isla de Ocracoke.

Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde, en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue el primero en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica «superior a lo normal», al calcular entre trece y dieciocho tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

ppc/acm