El huracán Lorena provocará lluvias torrenciales y fuerte oleaje en el noroeste de México

Ciudad de México, 4 sep (EFE).- El huracán Lorena, que el miércoles alcanzó categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, permanece activo en el océano Pacífico, y provocará fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en las próximas horas en el noroeste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, el organismo señaló que a las 06.00 hora local (12.00 GMT), Lorena se localizó a 180 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 km al sur de Punta Eugenia, ambas localidades en el estado de Baja California Sur, noroeste del país.

El ciclón avanza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas que alcanzan los 160 km/h.

El SMN previó que el sistema continuará debilitándose a tormenta tropical en el transcurso del día cerca de la península de Baja California.

Además, advirtió que se prevén lluvias torrenciales (150 a 250 milímetros) en Baja California Sur; intensas (75 a 150 mm) en el sur de Baja California, el oeste y sur de Sonora y en el norte y la costa de Sinaloa; muy fuertes (50 a 75 mm) en Durango, y fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua.

Sobre el pronóstico del viento, auguran rachas de entre 100 y 120 km/h en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Sinaloa.

Asimismo, se espera un oleaje elevado de 4,5 a 5,5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur, de 2,5 a 3,5 metros de altura en la costa de Sinaloa y de 1,5 a 2,5 metros de altura en la costa oriental de Baja California Sur, el sur del golfo de California y la costa occidental de Baja California.

El SMN aseveró que, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe Punta Eugenia, en Baja California Sur y zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Rosalía, Baja California Sur, hasta Bahía de los Ángeles, en Baja California.

Por ello, pidió a la población atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante las precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y granizo, los posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados, y los daños causados por los vientos.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado once tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

