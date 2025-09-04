El huracán Lorena ya es tormenta tropical pero siguen lluvias fuertes en Pacífico mexicano

3 minutos

Ciudad de México, 4 sep (EFE).- El huracán Lorena, que el miércoles se intensificó a categoría 1, se degradó la mañana local de este jueves a tormenta tropical, aunque mantendrá lluvias fuertes a torrenciales en el noroeste y el oeste de México, ha informado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su boletín más reciente, el organismo ha precisado que a las 09.00 hora local (15.00 GMT) Lorena se localizó a 205 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas localidades en el estado de Baja California Sur, noroeste del país.

El fenómeno meteorológico avanza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas que alcanzan los 150 km/h.

El SMN ha pronosticado que el sistema mantendrá lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Baja California Sur, intensas (de 75 a 150 mm) en el sur de Baja California y en el oeste y sur de Sonora, muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el norte y la costa de Sinaloa y en Durango, y fuertes (de 25 a 50 mm) en Chihuahua..

En cuanto al viento, se prevén rachas de entre 60 y 80 km/h en costas de Baja California Sur y de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y el norte de Sinaloa.

Asimismo, se espera un oleaje elevado de 3,5 a 4,5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y de 1,5 a 2,5 metros en la costa oriental de Baja California Sur, el sur del golfo de California, la costa occidental de Baja California y la costa de Sinaloa.

El SMN ha indicado que, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ha modificado la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Eugenia hasta Puerto Cortés, en Baja California Sur.

Asimismo, ha levantado la zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Rosalía, Baja California Sur, hasta Bahía de los Ángeles, en Baja California y de Santa Fe hasta Puerto Cortés, en Baja California Sur.

No obstante, ha pedido a la población atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante las precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y los posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados y los daños causados por los vientos.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado once tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, ocasionando la muerte de un menor y daños en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

csr/acm