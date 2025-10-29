El huracán Melissa avanza hacia Guantánamo «con vientos dañinos y peligrosa marejada»

Redacción Medioambiente, 29 oct (EFE).- El «potente» huracán Melissa, con categoría 3, está dejando «vientos dañinos, lluvias con inundaciones y una peligrosa marejada ciclónica» a su paso por el este de Cuba, donde tomó tierra esta mañana, mientras avanza hacia Guantánamo con vientos máximos sostenidos de 185 km/h.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en su último boletín asegura que el núcleo del huracán se mueve a 19 kilómetros por hora y se espera que cruce el este Cuba durante la mañana para desplazarse por el sureste y el centro de las Bahamas más tarde en la jornada.

Está previsto que Melissa «siga siendo un huracán potente» cuando se desplace por las Bahamas y asimismo cuando se acerque a Bermudas el jueves por la noche.

Los fuertes vientos mantienen hoy los avisos por condiciones de huracán sobre las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas; asimismo sobre el sudeste y centro de las Bahamas .

Hay una alerta de huracán vigente para Bermudas y aviso por tormenta tropical en Jamaica, Haití, la provincia cubana de Camagüey, Islas Turcas y Caicos. EFE

