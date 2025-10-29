El huracán Melissa baja a categoría 2 a su tramo final por el este de Cuba

La Habana, 29 oct (EFE).- El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó este miércoles que el huracán Melissa se degradó a categoría 2 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, aunque advirtió que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el este del país.

Melissa tocó tierra con categoría 3 a las 3:10 hora local (7:10 GMT) por el municipio de Chivirico (este) en la provincia Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, según el Insmet.

El más reciente aviso del Insmet señaló que Melissa ha dejado acumulados significativos de lluvia en la región del oriente de Cuba, como los 335,2 milímetros (o litros por metro cuadrado) en el Centro Meteorológico de la provincia Holguín.

“Estas precipitaciones continuarán durante el paso de Melissa, con acumulados entre 200 y 350 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas”, indicó el Insmet.

En cuanto a los vientos, señaló que “se mantendrán con fuerza de tormenta tropical, con velocidades entre 70 y 119 kilómetros por hora, con rachas superiores”.

La institución cubana también advirtió de “fuertes marejadas en ambos litorales orientales” con olas de entre 4 y 6 metros; así como “inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de estos litorales”.

“Con el avance de Melissa hacia el nordeste irán disminuyendo gradualmente la altura de la ola y las inundaciones en la costa sur oriental”, agregó el boletín.

En las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o protegido a 735.000 personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen más del 7,5 % de la población nacional y casi el 18 % de los habitantes de esas provincias.

Estas regiones del este de Cuba, excepto Camagüey, permanecen en apagón desde el martes con cerca de 3,5 millones de personas a oscuras desde entonces.

Además, se ha paralizado el transporte público terrestre, marítimo y aéreo; se ha suspendido la actividad docente y se han asegurado infraestructuras estatales y cultivos. EFE

