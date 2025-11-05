El huracán Melissa causa pérdidas estimadas en hasta 7.000 millones de dólares en Jamaica

San Juan, 5 nov (EFE).- Las pérdidas causados en Jamaica por el devastador huracán Melissa ascienden a entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, según la estimación preliminar dada a conocer este miércoles por el primer ministro, Andrew Holness.

«Melissa golpeó el corazón de la zona productiva de Jamaica, desde Saint Elizabeth, principal centro agrícola de la isla, hasta el corredor turístico de Westmoreland, Saint James, Trelawny y Saint Ann», dijo Holness ante el Parlamento. EFE

