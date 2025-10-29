El huracán Melissa se aleja de Cuba degradado a categoría 2 y rumbo a Bahamas

1 minuto

Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia Bahamas, tras provocar este miércoles inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el este cubano.

Sin embargo, los fuertes vientos e intensas lluvias capaces de provocar inundaciones continúan en Cuba, donde se mantienen advertencias de huracán en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, informó en su último boletín el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El NHC prevé que Melissa llegue hoy a Bahamas, donde, indicó, los efectos comenzarán a notarse en las próximas horas. EFE

hbc/ims/acm

(foto)