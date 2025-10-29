El huracán Melissa se aleja de Cuba degradado a categoría 2 y rumbo a las Bahamas

Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia las Bahamas tras provocar este miércoles inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de Cuba.

Sin embargo, los fuertes vientos e intensas inundaciones capaces de provocar inundaciones continúan en Cuba, donde se mantienen advertencias de huracán en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, informó en su último boletín el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. EFE

