El huracán Melissa se aleja de Cuba rumbo a Bahamas

2 minutos

Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia Bahamas, tras provocar este miércoles inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el este cubano.

Sin embargo, los fuertes vientos e intensas lluvias capaces de provocar inundaciones continúan en Cuba, donde se mantienen advertencias de huracán en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, informó en su último boletín el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según el NHC, las condiciones de huracán en esas provincias cubanas comenzarán a disminuir esta tarde y se espera que las precipitaciones mermen a partir de ese momento del día.

No obstante, insistió en que en la isla «persistirán condiciones que ponen en peligro la vida» durante la tarde.

De acuerdo con las estimaciones del NHC, en el este de Cuba se esperan precipitaciones totales de 25 a 50 centímetros, con cantidades locales de hasta 63 centímetros en terreno montañoso, lo que amenaza con provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El este cubano se seguirá viendo afectado por el intenso oleaje a lo largo del día.

El NHC indicó que Melissa avanza actualmente a unos 22 kilómetros por hora en dirección Bahamas, donde se estima que llegará hoy y que los efectos comiencen a sentirse en las próximas horas.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora con ráfagas aún mayores y es posible que se fortalezca ligeramente entre hoy y mañana, según el NHC.

En el sureste de las Bahamas, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 12 y 25 centímetros este miércoles, con posibles inundaciones repentinas.

El sureste y el centro de Bahamas están bajo alerta de huracán, además de Bermudas, donde el organismo espera que Melissa pase cerca o al oeste la noche del jueves.

Por otra parte, el NHC señaló que las lluvias han disminuido en Jamaica, aunque todavía son posibles algunos chubascos dispersos. Melissa tocó tierra ayer en esta isla caribeña, donde provocó daños devastadores. EFE

