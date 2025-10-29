El huracán Melissa se debilita a categoría 3 a punto de tocar Cuba con vientos de 205 km/h

1 minuto

Redacción Medioambiente, 29 oct (EFE).- El huracán Melissa se espera que toque tierra pronto en la costa sur del este de Cuba como un huracán mayor de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y con carácter «extremadamente peligroso», según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé lluvias y vientos destructivos de unos 205 kilómetros por hora.

En su trayectoria, Melissa se mueve sobre el este de Cuba hasta esta mañana para continuar a través del sureste o centro de las Bahamas a última hora de este miércoles; A las Bermudas está previsto que llegue el jueves por la noche, según el último boletín del NHC, que también avanza que el centro del huracán se mueve a 16 kilómetros por hora.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 205 km/hora con ráfagas más altas al tratarse de un huracán de categoría 3; En la Bahía de Guantánamo, Cuba, se ha informado recientemente de un viento sostenido de 38 mph (61 km/h) y una ráfaga de 69 mph (111 kilómetros por hora).

La advertencia de huracán está vigente para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, y se ha advertido a los residentes de Cuba buscar refugio seguro de inmediato.

Asimismo, está en alerta el sudeste y centro de las Bahamas y Bermudas, dónde se insta a organizarse para proteger la vida y la propiedad con urgencia. EFE

