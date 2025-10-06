El huracán Priscilla se desplaza lentamente frente a las costas del occidente mexicano

Ciudad de México, 6 oct (EFE).- El huracán Priscilla, que se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se desplaza lentamente frente a las costas del occidente de México, y generará lluvias intensas en seis estados del Pacífico mexicano, según ha informado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

En un comunicado, el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha precisado a las 09:00 hora local (15:00 GMT) que el centro del huracán se localizaba a 370 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 655 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

“Sus desprendimientos nubosos generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Colima y el este y la costa de Jalisco; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, el sur de Sinaloa, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, así como fuertes (de 25 a 50 mm) en el sur de Baja California Sur”, apunta el SMN.

Además, se prevén vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Jalisco y Colima, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el sur de Baja California Sur y costas de Michoacán y de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Nayarit y el sur de Sinaloa.

También se pronostica oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m de altura en costas de Michoacán y de 2 a 3 m de altura en Nayarit, el sur de Baja California Sur y el oeste de Guerrero.

Por lo anterior, el SMN establece una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur, y se mantiene desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Según los pronósticos, Priscilla permanecerá como huracán categoría 1 y podría elevarse a 2 entre el martes y el miércoles.

Las lluvias podrían ser con descargas eléctricas y granizo, además de que podrían propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades exhortan a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Hasta ahora se han formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda, Octave y Priscilla.

México vaticina la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles. EFE

