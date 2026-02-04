El ICE no tendrá ningún rol «operativo» en los Juegos de Milán Cortina, asegura el gobierno italiano

afp_tickers

2 minutos

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense no tendrán ningún papel operativo en los Juegos Olímpicos de Invierno, declaró este miércoles el ministro del Interior de Italia, a dos días de que empiece oficialmente el evento en el norte del país.

Las recientes redadas contra migrantes indocumentados por agentes del ICE en Mineápolis, en el norte de Estados Unidos, causaron indignación y dieron lugar a grandes protestas. Dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron por disparos de agentes federales en el marco de esas operaciones.

Pero el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, precisó en el Parlamento que los agentes del servicio de seguridad interior (HSI), una división del ICE, operarán únicamente dentro de las misiones diplomáticas estadounidenses y que «no son agentes operativos» ni «tienen funciones ejecutivas».

Piantedosi consideró que la indignación generada por su presencia, que llevó al alcalde de Milán a advertir que no eran bienvenidos durante los Juegos que tendrán lugar del 6 al 22 de febrero, era «totalmente infundada».

El HSI investiga amenazas globales, incluyendo los movimientos ilegales de personas, bienes y armas, y es un un departamento separado del que se encarga de las redadas antiinmigración.

El ministro señaló que es común que los países envíen oficiales de seguridad a los Juegos Olímpicos, y que eso mismo hizo Italia en los Juegos de París de 2024.

«El ICE no ejerce ni ejercerá nunca actividades operativas de la policía en nuestro territorio nacional», insistió.

Para garantizar la seguridad de la cita olímpica, Italia desplegará unos 6.000 policías y cerca de 2.000 militares en el área de los Juegos, que abarca media docena de sitios desde Milán hasta las Dolomitas, precisó Piantedosi.

Entre los efectivos movilizados, hay especialistas en desactivación de bombas, francotiradores, unidades antiterroristas y policías esquiadores, agregó el ministro.

El Ministerio de Defensa dijo que desplegará 170 vehículos, además de radares, drones y medios aéreos.

ljm/cmk/jvb/mas