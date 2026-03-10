El IICA destaca el avance de la bioeconomía como motor de crecimiento en Latinoamérica

San José, 10 mar (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) destacó este martes el avance mostrado en los últimos años por Latinoamérica en el desarrollo de la bioeconomía como motor de crecimiento verde y como un área en la que la región puede ejercer un liderazgo global.

«Países como Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y México han avanzado en la construcción de estrategias y políticas nacionales y hoy se encuentran en fases de implementación. Otros como Ecuador, Perú y Panamá han apostado también a la bioeconomía como modelo de desarrollo sostenible y están actualmente en procesos de formulación de sus marcos estratégicos», dijo en un comunicado el gerente del Programa de Innovación y Bioeconomía del IICA, Hugo Chavarría.

Chavarría explicó que los negocios bioeconómicos ya ocurren en países de América Latina y destacó el creciente alineamiento de la banca pública y privada con la agenda verde.

El experto afirmó que Latinoamérica y el Caribe tienen condiciones únicas por su biodiversidad, biomasa, base agroindustrial, capacidades científicas y mercados en expansión y que la región ha avanzado significativamente en la última década, pero advirtió que persisten desafíos comunes en financiamiento, escalamiento tecnológico, armonización regulatoria y coordinación institucional.

El IICA destacó iniciativas como la tercera edición de la Comunidad de Práctica de Bioeconomía, llevada a acabo recientemente en Panamá, donde unos 80 líderes de 12 países de América Latina intercambiaron experiencias acerca de los avances en bioeconomía y discutieron, junto con delegados del Reino Unido, acerca de políticas, estrategias e inversiones en la materia.

El Reino Unido lidera esta iniciativa como parte de su estrategia de cooperación en ciencia, innovación, clima y naturaleza en América Latina, mientras que el IICA y la Red Latinoamericana de Bioeconomía aportan su experiencia técnica y su capacidad de articulación regional.

El subdirector general del IICA, Lloyd Day afirmó que el encuentro fue una oportunidad para intercambiar experiencias e identificar proyectos conjuntos, fortalecer instrumentos financieros y regulatorios y construir una agenda regional de trabajo permanente.

Expresó la voluntad del IICA y de la Red Latinoamericana de Bioeconomía, que reúne a más de 100 instituciones en 18 países, de consolidar una plataforma regional para acompañar a los países en el diseño, implementación y escalamiento de sus estrategia, políticas e inversiones.

La Red Latinoamericana de Bioeconomía ha venido trabajando en asuntos como formación de capacidades, desarrollo de estrategias y políticas públicas, fortalecimiento científico y tecnológico, financiamiento, construcción de métricas, impulso a bioemprendimientos y posicionamiento de la región en la agenda global, detalló el IICA. EFE

