El IICA destina fondo de emergencia para sector agrícola del Caribe afectado por Melissa

2 minutos

San José, 31 oct (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) aprobó este viernes un fondo de emergencia de disponibilidad inmediata para auxiliar a los sectores agrícolas de Bahamas, Jamaica, Haití y República Dominicana, los más afectados por el impacto del huracán Melissa.

«Decidimos convertir rápidamente la solidaridad en acción con un fondo de emergencia para los países más severamente golpeados, a los que acompañaremos con una movilización de recursos técnicos destinada a mitigar sus efectos sobre las fincas, los agricultores y sus herramientas de trabajo», afirmó el director general del IICA, Manuel Otero, en un comunicado de prensa.

El instituto recalcó que sus representaciones en cada uno de los países seguirán en comunicación permanente con los ministerios, a fin de definir los mecanismos más eficaces para la aplicación de estos recursos y garantizar su impacto directo en el restablecimiento de las capacidades productivas del sector agrícola.

El IICA ha reconocido que el Caribe requiere una mirada particular, al ser una subregión afectada frecuentemente por desastres naturales, y dependiente de las importaciones de alimentos e integrada por Estados insulares de menor escala y competitividad agrícola.

Según han pedido los mismos ministros de la región, el organismo ha desarrollado numerosos proyectos tendientes a fortalecer la resiliencia frente a los eventos climáticos, reducir los niveles de inseguridad alimentaria y aplicar enfoques de cooperación internacional y financiamiento.

El director general del IICA también expresó «su profunda solidaridad con los pueblos y los gobiernos» de los países afectados. EFE

mjb/dmm/adl/nvm