El ilustrador Álvaro Ortiz publicará la nueva serie de «La pequeña genia» en 2026

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 17 oct (EFE).- El artista gráfico y escritor de cómics español Álvaro Ortiz dijo a EFE que publicará el tercer libro de la serie para niños «La pequeña genia» el próximo año.

La serie de cómic infantil consta hasta ahora de dos libros, «La pequeña genia y la partida de Shatranj» y «La pequeña genia y el monstruo del valle».

Ortiz (Zaragoza, 1983), que participa este año en la Feria del Libro de Fráncfort, realizaba anteriormente cómics para adultos pero desde hace unos años se ha adentrado en el cómic para niños.

Considera que su proceso creativo es «muy caótico» porque «escribe, dibuja y colorea a la vez».

«Puedo estar una semana escribiendo, un mes dibujando en el que no escribo y en días espesos coloreo», dijo Ortiz al explicar cómo crea un cómic.

Una vez concluida esta parte, da una estructura al libro de cómic, a veces también con ayuda de la editorial Astiberri, que le asesora.

Ortiz considera que para él no hay mucha diferencia entre crear un cómic para adultos o para niños, quizá la selección de los temas y la forma de enfocarlos, pero su forma de trabajo es similar.

«En el cómic para niños la línea de dibujo es más clara, pura, los colores son brillantes, las viñetas más grandes para que las imágenes respiren y todo quede bien explicado», añadió Ortiz.

La tradición oral árabe de los cuentos de Las mil y una noches y la mitología japonesa han inspirado la serie de «La pequeña genia».

Ortiz consideró que, si esas historias se contaban hace dos mil años, también se pueden relatar ahora con éxito y por ello decidió volver a esos relatos clásicos.

Cuenta que de pequeño leía cómics de Astérix y Obélix y que le fascinaba la tira de cómics de «El pequeño País», que todos los domingos tenían en casa.

También leyó a Zipi Zape, de José Escobar, «por influencia materna». Pero le conquistó Tintín, que es la base de lo que hace ahora, la línea clara y los viajes de «La pequeña genia». EFE

aia/fpa