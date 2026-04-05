El impacto directo de un misil iraní en ciudad israelí de Haifa causa al menos 4 heridos

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(Actualiza con más detalles, incluidos tres desaparecidos)

Jerusalén, 5 abr (EFE).- El impacto directo de un misil iraní este domingo por la tarde contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, causó al menos cuatro heridos, uno de ellos grave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron a EFE que se trató de un impacto directo y el Canal 12 israelí reportó que portaba una ojiva de 450 kilogramos.

El servicio israelí de emergencias Estrella de David Roja (Maguén David Adom, MDA) coincidió en que fue un impacto directo contra un edificio residencial de siete plantas y detalló que entre los heridos se encontraba un hombre de 82 años, en estado grave debido a la caída de escombros.

Este fue trasladado a un hospital cercano en una ambulancia móvil de cuidados intensivos debido a su gravedad.

Además, también se atendió a una mujer de 77 años, otra de 38 años y un bebé de 10 meses -que sufrió una lesión en la cabeza- por heridas leves causadas por metralla y fruto de la explosión.

MDA informó después que, junto a efectivos del Departamento de Bomberos, buscan a tres personas desaparecidas y que evacuaron a 9 heridos de diversa gravedad.

«Los bomberos han llegado al lugar y han comenzado a trabajar con la debida precaución para despejar la zona afectada por la destrucción, mientras realizan labores de búsqueda con cámaras térmicas para localizar a los heridos. Se prevén varias horas de trabajó», agregó MDA.

No es el primer impacto que recibe Haifa en un ataque iraní durante esta guerra. La ciudad más importante del norte de Israel vio cómo su refinería era alcanzada la semana pasada por misiles de Irán sin causar víctimas.

Se trataba de la segunda vez que presentaba un impacto esta infraestructura, que el 19 de marzo también sufrió daños, lo que provocó apagones eléctricos en algunos barrios de la urbe portuaria.

En las 24 horas hasta las 20.00 hora local, (17.00 GMT), los equipos de MDA aseguran haber brindado atención médica a 36 pacientes: 24 de ellos con lesiones físicas (uno por escombros, nueve fruto de explosiones y metralla, y catorce levemente heridas de camino a los refugios) y 12 con síntomas de ansiedad. EFE

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