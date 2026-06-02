El impacto económico del aeropuerto de Miami alcanza récord de 212.000 millones de dólares

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Miami (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) alcanzó en 2025 un impacto económico récord de 212.000 millones de dólares en ingresos empresariales en Florida, un aumento del 17 % respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento del tráfico de pasajeros y de carga, informó este martes el Gobierno de Miami-Dade.

El empleo vinculado directa e indirectamente a las actividades del aeropuerto creció un 12 %, hasta alcanzar 945.682 puestos de trabajo en todo el estado, detalló un estudio de la firma Martin Associates divulgado por el condado.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, indicó que MIA aumentó los ingresos empresariales en 31.000 millones de dólares y creó más de 100.000 empleos adicionales en todo el estado en comparación con el año anterior.

Entre tanto, los envíos de carga a través de MIA aumentaron un 13,6 % hasta casi 3,5 millones de toneladas en 2025, consolidando al aeropuerto como el más activo de Estados Unidos en transporte internacional de mercancías y el tercero del mundo, solo por detrás de Hong Kong y Shanghái.

El tráfico de pasajeros también alcanzó una cifra histórica de 55,3 millones de viajeros, lo que permitió a MIA ascender dos posiciones hasta convertirse en el octavo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país, indica el comunicado.

Además, se mantuvo como el segundo más importante de Estados Unidos para viajeros internacionales y superó los 55 millones de pasajeros por segundo año consecutivo.

La terminal recibe actualmente una inversión de 14.000 millones de dólares en proyectos de ampliación, mantenimiento y modernización. Además de ser el principal aeropuerto estadounidense para carga internacional y el segundo para pasajeros internacionales, canaliza alrededor del 60 % de todos los visitantes internacionales que llegan anualmente a Florida. EFE

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