El impulsor de que la marihuana sea legal en Tailandia, favorito para ser primer ministro

(Actualiza con rechazo a la propuesta de disolver el Parlamento del primer ministro interino)

Bangkok, 4 sep (EFE).- El impulsor de que la marihuana se despenalizara en Tailandia, Anutin Charnvirakul, se posiciona como favorito para ser el nuevo primer ministro del país, después de la destitución de la exmandataria Paetongtarn Shinawatra por parte del Tribunal Constitucional el pasado viernes, y de que un órgano monárquico haya rechazado una propuesta para disolver el Parlamento.

Como líder del partido conservador Bhumjaithai, Anutin asegura contar con los apoyos necesarios para salir elegido próximo líder del país en la votación prevista para el viernes en la cámara baja tailandesa, compuesta por 500 miembros.

Entre las formaciones que se espera que secunden a este veterano político de 58 años figura la que cuenta con mayor representación parlamentaria, el Partido del Pueblo (PP), cuyo predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las últimas elecciones, celebradas en 2023.

El líder del reformista PP, Natthaphong Ruengpanyawut, confirmó el apoyo a la opción conservadora por parte de su partido, que no puede presentar un candidato propio, si bien no tendría planes de formar parte del nuevo Gobierno, según dijeron a EFE fuentes de la formación.

El gobernante Pheu Thai trató de impedir el intento de Anutin de llegar al poder y, con la intención de convocar elecciones anticipadas, el primer ministro interino, Phumtham Wechayachai, presentó una solicitud de disolución del Parlamento a la Oficina del Consejo Privado, que examina documentos y presenta opiniones para la consideración y firma real.

Este órgano monárquico rechazó la petición alegando que «la cuestión de si un primer ministro interino tiene la autoridad para disolver el Parlamento sigue sin resolverse», dijo hoy Phumtham desde la Casa de Gobierno en Bangkok.

Ahora, la opción del Pheu Thai es su candidato a dirigente, Chaikasem Nitisiri, que fue ministro de Justicia en 2013, si bien el aspirante con más números para ser el nuevo primer ministro de Tailandia es el líder del Bhumjaithai.

Anutin es un magnate de la construcción que empezó su carrera en la política a los 30 años como asesor y que se ha desempeñado como vice primer ministro, ministro de Salud y ministro del Interior.

Introdujo la despenalización de la marihuana con el Bhumjaithai, en la campaña para las elecciones de 2019, y la reforma se materializó en 2022, cuando estaba al frente de la cartera de Sanidad.

Tailandia se convirtió entonces en el único país de Asia en permitir la venta de marihuana para uso recreativo en tiendas y dispensarios, debido a un vacío legal, aunque el Bhumjaithai alegaba que su objetivo era promover únicamente su uso medicinal.

El pujante y lucrativo negocio del cannabis estuvo bajo la lupa del Ejecutivo de la ex primera ministra Paetongtarn, que en julio puso fin a tres años de libre circulación de la marihuana para introducir un sistema de controles que en principio solo permite el enfoque sanitario de la industria.

El Pheu Thai encabeza un Gobierno de coalición en el que el partido de Anutin era el segundo mayor socio hasta que en julio abandonó el Ejecutivo, tras conocerse críticas al Ejército por parte de Paetongtarn, finalmente destituida por ese motivo. EFE

