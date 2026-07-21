El incendio al norte de Madrid es «el más complejo» de la historia reciente de España

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El incendio forestal declarado el jueves a un centenar de kilómetros al norte de Madrid, que ya calcinó 29.000 hectáreas, es «el más complejo» de extinguir de la historia reciente de España, alertó este martes el presidente regional de Castilla La Mancha.

El fuego en la provincia de Guadalajara, considerado como el más importante del año en el país, preocupa seriamente a las autoridades justo cuando comienza este martes una nueva ola de calor.

En primera línea del calentamiento global, España sufrió en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 °C, lo que crea condiciones propicias para incendios devastadores.

El fuego en Guadalajara «obligó el mayor despliegue (de bomberos) de la historia de la región», afirmó el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, en declaraciones a periodistas en la zona del siniestro.

El incendio es «el más complejo de los que se operaron en los últimos años en España», agregó.

Hasta 600 bomberos y «29 medios aéreos» combatieron las llamas «al mismo tiempo», dijo García Page.

El presidente regional mostró un leve optimismo al señalar que «empezamos a ver la luz más allá del humo», pero advirtió que todavía no se puede cantar victoria.

Según las autoridades, este incendio es complejo porque se declaró en una zona prácticamente despoblada, árida y con muchos matorrales, lo que facilitó su rápida propagación.

Los servicios de extinción y prevención de incendios (Infocam) precisaron el martes en X que el incendio forestal ya había obligado a evacuar 1.200 personas de 34 pueblos dispersos en esta zona de Castilla La Mancha.

Los habitantes de otras catorce localidades fueron confinados, sin que por el momento se hayan registrado víctimas.

Según García Page, los bomberos «dan prácticamente por frenado el avance» del fuego hacia la ciudad de Soria (40.000 habitantes), en la región vecina de Castilla y León.

España ya sufrió uno de los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, que se desató en la sureña Andalucía el 9 de julio, causando 13 muertos y arrasando 7.000 hectáreas.

«Estamos atravesando semanas especialmente complejas y el riesgo de incendios continúa siendo muy elevado», advirtió este martes en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

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