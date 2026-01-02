El incendio de Año Nuevo en Suiza: cuando una noche de fiesta se convierte en pesadilla

El reloj casi marca las 1h30 en plena Nochevieja y el bar Le Constellation de la estación de esquí suiza Crans-Montana está a rebosar cuando, de repente, el fuego se desata. Solo unos minutos antes, los camareros llevaban botellas de champán con bengalas incrustadas.

«Estábamos en el bar Monkey’s, justo al lado, diez minutos antes habíamos pasado por delante de Le Constellation», dijo a la AFP un vecino de Crans-Montana, Elliot Alvarez. «Nos llamó una amiga, que estaba en pánico, y nos explicó que al parecer había habido una explosión».

«Cuando llegamos, ya se había desplegado un importante dispositivo de socorro (…) Era bastante impresionante ver a la gente (…) que se había quemado», agregó Alvarez.

El fuego se cobró la vida de unas cuarenta personas, según el jefe de la policía de Valais, Frédéric Gisler, e hirió a 119, de los que al menos 80 están en una situación crítica, precisó el presidente del cantón, Mathias Reynard.

Según la fiscal Béatrice Pilloud, todo apunta a que el incendio estuvo provocado, precisamente, por las bengalas metidas en las botellas, que fueron «acercadas demasiado» al techo del establecimiento, de dos niveles (uno de ellos, subterráneo).

Según dijeron varios testigos a medios de comunicación, el espectáculo con las bengalas es típico de Le Constellation, cuya clientela es principalmente joven.

La escena fue captada en videos publicados en las redes sociales: unas imágenes festivas que se tornaron en pesadilla, con el techo del local prendiéndose rápidamente y la gente corriendo en la oscuridad, gritando de pavor, entre el humo y las llamas cada vez más intensas.

– Atrapados en el caos –

Hacia la 01H30, ya se veía el humo emanando del local, situado en el centro de la estación. Segundos después, un testigo alertó a la policía del cantón de Valais.

Dentro del bar, las llamas devoraron el sótano. El humo lo inundaba todo, también la planta superior, según videos que circulan en las redes. El ambiente parecía irrespirable y desde fuera, se veía como el fuego iba subiendo.

Desorientados por el humo y el miedo, muchos jóvenes que intentaron salir por la puerta de entrada se vieron atrapados en una gran estampida.

«Pedían ayuda, gritaban», contó Nathan, que había estado en ese mismo bar antes de que se produjera el siniestro.

«Vi a gente que salía rompiendo los cristales con sillas. La gente salía muy mal, ensangrentada, llevan la ropa desecha, pegada al cuerpo, era una catástrofe», relató en TikTok Adrien, un joven francés que estaba allí de vacaciones.

– «Gritando de dolor» –

Léandre, que estaba afuera de Le Constellation en el momento de la tragedia, dio cuenta al diario Blick de una escena «muy triste».

Había «personas calcinadas, que intentamos atender al máximo… intentaron cubrirlos pues ya no tenían ropa». «Era realmente difícil. Intentaron sacar a la gente que que estaba consciencte, gente que estaba inconsciente…», agregó.

Según él, hasta los rescatistas «estaban desamparados» pues todo ocurrió muy deprisa, «con personas quemadas vivas».

Edmond Cocquyt, un turista belga, dijo que vio algunos cuerpos «cubiertos con una sábana blanca» y «gente joven totalmente quemada, que seguían vivos… gritando de dolor».

Los bomberos controlaron rápidamente el siniestro y fijaron un cordón de seguridad. Los heridos fueron trasladados durante la noche a varios hospitales suizos y otros al extranjero, a Francia e Italia.

Afuera del hospital de Milán, Umberto Marcucci dijo a los periodistas que daba «gracias al cielo» de que su hijo Manfredi – uno de los cuatro italianos que están siendo atendidos en ese centro – saliera con vida.

«Mi hijo está enfermo pero está bien, está vivo», comentó. Manfredi, dijo, se encontraba en Le Constellation con un buen número de amigos y escapó con «quemaduras en el 30 o 40% del cuerpo».

«Me dijo que, en un momento dado, alguien voceó ‘¡fuego!’ en la zona del bar… y desde ahí, el fuego se propagó increíblemente rápido».

