El incendio de Fontainebleau (Francia) contenido tras quemar algo más de 2.000 hectáreas

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París, 14 jul (EFE).- El incendio del bosque de Fontainebleau, a las afueras de París, está «contenido», aunque aún no controlado, tras haber recorrido algo más de 2.000 hectáreas, confirmó este martes el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

Nuñez detalló, en declaraciones a la cadena BFMTV en París tras haber asistido al desfile militar del 14 de Julio, que el fuego «ya no progresa» y que las labores de extinción se vieron beneficiadas por una ligera mejora de las condiciones meteorológicas, en particular por una disminución del viento.

«Hay dos focos principales, de los cuales uno, el principal, ha recorrido 1.600 hectáreas, el que se declaró anteayer después de las 12 horas. Hay un segundo foco que prendió ayer que ha recorrido hasta el momento 450 hectáreas», precisó el ministro.

Se sospecha que tanto el foco original del domingo como el que se originó el lunes por la tarde fueron provocados, hechos por los cuales Nuñez había confirmado la víspera dos detenciones provisionales.

«Hay una investigación en curso, no diré nada más», manifestó el ministro, pero recordó que el total de arrestos en todo el país por presuntos fuegos intencionados es hasta la fecha de 59.

El bosque de Fontainebleau, de algo más de 20.000 hectáreas, es uno de los pulmones verdes de Francia y fue coto histórico de caza de la Corona francesa. Cuenta con robles, coníferas y hayas, además de jabalíes y ciervos, y está catalogado como reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El incendio se encuentra a pocos kilómetros del palacio homónimo, muy frecuentado por turistas.

En total, en Francia este año ya ardieron unas 32.000 hectáreas, datos que hacen temer un año récord de incendios forestales, ya que las cifras superan ampliamente las de 2025 para las mismas fechas, un año que ya fue excepcional en cuanto al fuego, según había reconocido anoche en una entrevista televisiva el propio ministro de Interior francés.

Nuñez también fue consultado por las operaciones de seguridad en torno al 14 de julio, ya que los tradicionales fuegos artificiales del aniversario de la toma de la Bastilla se celebraron ayer por la noche, en lugar de este martes como habría sido tradicional.

El ministro indicó que el número de detenciones provisionales realizadas bajó considerablemente respecto al año pasado, de 650 a poco más de 300, y se felicitó por las intervenciones rápidas de la policía.

Por el contrario, resaltó que hubo muchas más incautaciones de morteros, que en 2025 fueron de unos 150 y este año fueron algo más de medio millar.

En cualquier caso, Nuñez subrayó que las fuerzas de seguridad siguen alerta para evitar nuevos incidentes esta noche con motivo de la semifinal del Mundial de fútbol entre Francia y España. EFE

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