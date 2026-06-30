El incendio de Leciñena ya afecta a entre 400 y 500 hectáreas de campos y monte bajo

Compartir

2 minutos

Zaragoza, 30 jun (EFE).- El incendio declarado este martes en Leciñena (Huesca) ya afecta a «entre 400 y 500 hectáreas» de, sobre todo, monte bajo y suelo agrícola, según ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha precisado que este fuego, que comenzó alrededor de las 15.50 horas, se encuentra, por ahora, alejado de la población y no se prevé que afecte a núcleos urbanos, aunque ha informado de que el viento está alineado a favor y avanza hacia la sierra de Alcubierre.

Por el momento, el combustible del incendio está siendo monte bajo, carrasca, matorral y suelo agrícola, lo que facilita que «arda con muchísima más rapidez».

Como ha recordado la vicepresidenta, el Ejecutivo autonómico ya ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en fase de emergencia (situación operativa dos, nivel uno).

Actualmente, en la zona hay desplegados «unos 250 efectivos» del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales Infoar del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Vaquero ha relatado que, afortunadamente, en la zona del incendio «es fácil poder recurrir al agua» y en estos momentos trabajan siete helicópteros, hidroaviones, bulldozer y autobombas.

«En función de cómo avance el control del incendio, está previsto el poder ir reforzando con más operativos», ha indicado.

Ha deseado que durante la noche mejoren las condiciones meteorológicas, pues el viento en la zona de la sierra «dificulta más las labores que se están llevando a cabo».

En cuanto al origen del fuego, ha informado de que puede que haya sido causado por una cosechadora, aunque ha apelado a la prudencia en ese sentido.

Parece que va a ser, «una vez más, un verano duro donde tenemos que confiar en la coordinación de nuestros operativos», ha destacado. EFE

mds/ipl/acm