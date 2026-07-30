El incendio de Madrid está «prácticamente sin llamas», afirman las autoridades

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El incendio de la región de Madrid no ha avanzado hace varios días y está «prácticamente sin llamas», anunciaron este jueves las autoridades, que calificaron el fuego de «claramente estabilizado».

«Las mejores condiciones meteorológicas nocturnas han permitido una gran efectividad de los trabajos desarrollados, refrescando la zona y consolidando el perímetro, que está claramente estabilizado», indicó la delegación en Madrid del gobierno español.

También indicó que «no existen focos activos» y que solo quedan unas mil personas evacuadas.

Las autoridades recuerdan que el riesgo de incendio continúa siendo «muy alto» en esta zona al oeste de la capital española, donde más de 25.000 hectáreas han quedado reducidas a cenizas.

La zona más crítica este jueves sigue siendo la que rodea el embalse de San Juan, a menos de 100 km del centro de Madrid, en los municipios de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

Por otra parte más de 600 personas fueron evacuadas en el oeste del país tras declararse el miércoles un incendio en la localidad de Fermoselle, a escasos kilómetros de la frontera con Portugal, informaron los servicios de emergencia en la red social X.

En total, 11 localidades fueron evacuadas en esta zona de la región de Castilla y León y otras dos deben permanecer confinadas debido a «una grave amenaza para la población», precisaron los servicios de emergencia.

Las autoridades aún no han comunicado el número de hectáreas calcinadas, pero varias carreteras permanecen cortadas este jueves.

mig/pc/dbh