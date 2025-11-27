El incendio en Hong Kong ya está «bajo control total», dice el jefe del Ejecutivo local

Hong Kong, 27 nov (EFE).- El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, afirmó este jueves que los incendios declarados en el complejo residencial Wang Fuk Court «están ya totalmente bajo control», mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados por el siniestro, que deja ya al menos 55 muertos y 76 heridos.

Lee, citado por medios locales, señaló que las autoridades darán cobijo a 1.800 residentes afectados y que se establecerá un fondo de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses (38 millones de dólares, 33 millones de euros).

El incendio, declarado el martes por la tarde, afectó a siete torres del complejo residencial, que se hallaba en un proceso de reforma exterior. EFE

