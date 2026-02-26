El incendio en los Everglades (EE. UU.) quema casi 10.000 hectáreas al avanzar sin control

Miami (EE. UU.), 26 feb (EFE).- El incendio forestal en los Everglades de Florida, una de las mayores reservas del sur de Estados Unidos, ha quemado ya casi 10.000 hectáreas desde la noche del domingo, mientras avanza sin contención y el humo se expande, han avisado este jueves autoridades federales y estatales.

El área afectada por el ‘Incendio Nacional’ (‘National Fire’) casi se ha duplicado desde el miércoles, cuando el Fire Enterprise Portal (EGP) del Departamento de Agricultura estatal reportaba casi 5.500 hectáreas quemadas en la Reserva Nacional del Gran Ciprés, cerca del Refugio Nacional de la Pantera de Florida.

Los bomberos aún no han logrado contener el incendio, que registra un 0 % de control. «Permanece activo por las condiciones de sequía y la amplia vegetación muerta por las heladas» de la ola de frío reciente, lo que crea un ambiente «inusualmente» propicio para la combustión, indica el Servicio Nacional de Parques (NPS, en inglés).

El organismo informa en un comunicado que los bomberos trabajan sobre el terreno y por aire para contener las llamas, que han afectado a la carretera conocida como ‘Alligator Alley’ (Callejón de los caimanes), pues los Everglades es un parque nacional con especies en peligro como estos reptiles, cocodrilos y panteras.

El incendio, presuntamente originado por factores humanos, está afectando terrenos federales en el Condado de Collier a unos 32 kilómetros al este de la ciudad de Naples.

El cambio en la dirección del viento podría incrementar los impactos del humo en comunidades aledañas al incendio, advierten el NPS y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

«El humo del Incendio Nacional en la Reserva Nacional del Gran Ciprés está gradualmente desviándose al oeste/suroeste a lo largo del Condado de Collier esta mañana. Es posible que haya una baja visibilidad persistente y una deteriorada calidad del aire», alerta la oficina del NWS en Miami.

Aunque las autoridades cerraron durante la noche partes del ‘Alligator Alley’, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés) ha notificado este jueves su reapertura desde temprano.

Este incendio ocurre en medio de las condiciones de sequía «severa» o «extrema» del sur de Florida, donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y decenas de condados, incluyendo Collier, han prohibido fogatas por temor a incendios forestales.

En lo que va de año, Estados Unidos ya ha registrado cerca del 75 % más de incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7.000, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

Los Everglades han ganado notoriedad también por la apertura el año pasado del centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, que está a unos 64 kilómetros al sureste del origen del fuego, por lo que una imagen satelital muestra posibles impactos del humo. EFE

