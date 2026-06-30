El incendio en los Everglades de Florida se multiplica por 27, sin afectar áreas urbanas

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Miami (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Un incendio al norte de la ciudad estadounidense de Miami creció 27 veces en un día, por lo que ya afecta a 1.924 hectáreas de la reserva natural de los Everglades, sin representar por ahora una amenaza para áreas urbanas, informó este martes el Servicio Forestal de Florida (FSS, en sus siglas en inglés).

El incendio, llamado ‘Atlantic’, afectaba apenas 72 hectáreas cuando comenzó el lunes en el condado de Broward, al oeste de la ciudad de Fort Lauderdale, en el norte de la zona metropolitana de Miami, aún sin contención alguna, según el mapa del FFS.

Aunque las autoridades no han indicado que las llamas afecten a negocios y viviendas, usuarios en redes sociales han compartido videos del humo visible en la ciudad de Sunrise.

El fuego está consumiendo vegetación de los Everglades, un área natural protegida del sur de Florida en el que hay pantanos y especies endémicas como cocodrilos, panteras, caimanes y serpientes.

Las llamas surgieron el lunes, cuando hubo un ambiente «mucho más seco» con solo «algunos chubascos aislados», según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en sus siglas en inglés) de Miami, que para este martes prevé «chubascos y tormentas», así como la posibilidad de «vientos, ráfagas y lluvias intensas».

El condado de Miami-Dade, al sur de Broward, ya afrontó tres incendios forestales en las últimas semanas que afectaron 8.982 hectáreas al oeste de Miami.

Estos fuegos se registran durante una sequía «severa», «extrema» o «excepcional» en casi 59 % del territorio de Florida, donde ha habido alerta por escasez de agua en ciudades como Miami.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado un 70 % más territorio que en el mismo período de 2025, con más de 35.000 siniestros que han dañado en torno a 1,9 millones de hectáreas, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal. EFE

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